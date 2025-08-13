お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（57）が13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。納車された愛車を披露した。山本は黒色のトヨタ「ランドクルーザー250」を運転し、妻でタレントの西野未姫と義母、長女を乗せて登場。「なんとけいちょん、ランクル納車！1年半待ったんです！本日納車です」と報告した。23年末に申し込んだといい、西野は「人生最後の車だから」と承諾したという。山本の年収を知らないという西野か