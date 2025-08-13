平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人によるグループ・Number_iが、日本時間11日に全世界配信を開始した最新デジタルシングル『未確認領域』が、日米iTunesミュージックビデオ総合ランキング1位を獲得しました。本作は配信前からSNSで一部音源を先行公開し、地上波音楽番組でフルコーラスを初披露するなど、大きな話題を集めてきた楽曲。リリースと同時に公開されたミュージックビデオでは、人体を『未確認領域に満ちた