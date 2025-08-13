「全国高校野球選手権・２回戦、創成館１−０神村学園」（１３日、甲子園球場）大会第８日が行われ、全４９校が出場した。これまでの全２５試合の中で、活躍が目立つのが九州勢だ。開幕戦で小松大谷（石川）を下した創成館は、この日の神村学園戦でも相手打線を２安打無得点に抑える完封勝利を挙げるなど早くも２勝目。沖縄尚学（沖縄）も２年生左腕・末吉が金足農（秋田）を３安打無得点に封じる完封勝利。日本ハム・新庄監