Ｇ大阪が昨季英２部シェフィールド・ウェンズデイでプレーしたＤＦ初瀬亮（２８）を獲得することが１３日、決定的になった。初瀬はすでにＧ大阪の練習に合流しており、近日中にも発表となる見込み。下部組織から育ったＧ大阪に、１８年以来、７年ぶりの復帰となる。左を中心に左右両方のサイドバック（ＳＢ）をつとめ、正確なキックを武器とする初瀬。神戸から昨年２月、初の欧州挑戦となるシェフィールド・ウェンズデイに完全