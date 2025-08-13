関東は、向こう一週間は晴れて、日中は体に堪える暑さに。特に、17日(日)以降は厳しい暑さがぶり返し、猛暑日続出。体温並み、または体温を超える暑さとなり、再び40℃に迫る所も。万全な熱中症対策を。17日(日)以降は猛暑日続出40℃に迫る所も酷な残暑に関東は、向こう一週間は広く晴れて、日中は、厳しい、厳しい残暑が続くでしょう。日を追うごとに日中の気温は上がり、17日(日)以降は、暑さのレベルが一段と上がります。広