Photo: 三浦一紀 2024年9月20日の記事を編集して再掲載しています。 意外と簡単だよ。新しいiPhoneを買うと、必ずやらなければならないのが、古いiPhoneからのデータ移行。いろいろとやり方はありますが、今回はお手軽にデータ移行ができる「クイックスタート」のご説明をいたします。みんな、ついてこい！クイックスタートの前にここをチェック！購入したばかりのiPhone。僕はソフトバンク