【ワシントン＝淵上隆悠】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は１２日の記者会見で、米アラスカ州で１５日に予定されている米露首脳会談が、同州の最大都市アンカレジで行われると発表した。米ＣＮＮなどは、ホワイトハウス高官の話として、米軍のエルメンドルフ・リチャードソン統合基地が会場になると報じた。実際にロシアの指導者が米軍基地を訪問すれば極めて異例だ。レビット氏は、トランプ米大統領とプーチン露大