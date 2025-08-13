俳優の木村文乃が主演し、Snow Manのラウールと共演するフジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』（毎週木曜後10：00）第6話が、14日に放送される。このほど、第6話のあらすじ・場面写真が公開された。お互いの気持ちを確認した愛実（木村）とカヲル（ラウール）が、その気持ちに終止符を打つために過ごす“最後の１日”を描く今回、2人だけのシーンが全体尺45分のうち42分という異例のエピソード回となる。【写真】愛実（木