¥¢¥¸¥¢¡¦¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£Æ­ÍîÎ¨¥é¥ó¥­¥ó¥°¡á08/13±Ä¶ÈÆü»þÅÀ¡á ÂçÏ¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤· 0.61¡ó ¾å³¤¥´¥à 0.53¡ó ¾å³¤Æ¼ 0.5¡ó ÂçÏ¢¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó -0.1¡ó ¾å³¤°Û·ÁÅ´¶Ú -0.12¡ó ¾å³¤½ÅÌý -1.48¡ó ¡ö¿ôÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ¡ó