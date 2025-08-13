²¤½£³ô·øÄ´¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø¤Ç¤Ï¥¶¥é¥ó¥É¤ä¥é¥¤¥ó¥á¥¿¥ë¤¬¾å¾ºÎ¨¾å°Ì Åìµþ»þ´Ö16:53¸½ºß ±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100 9173.27¡Ê+25.46+0.28%¡Ë ÆÈ£Ä£Á£Ø24180.72¡Ê+155.94+0.65%¡Ë Ê©£Ã£Á£Ã40 7771.77¡Ê+18.35+0.24%¡Ë ¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É 11924.49¡Ê+38.08+0.32%¡Ë ¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»þ´Ö³°¼è°ú Åìµþ»þ´Ö16:53¸½ºß ¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªSEP 25·î¸Â44596.00¡Ê+38.00+0.09%¡Ë £Ó¡õ£Ð50