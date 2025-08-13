間もなく終戦の日、戦後80年を迎えます。平和へのメッセージを後世に伝えて行こうと絵本「ヒョウのハチ」の原画展が高知市で開かれています。絵本「ヒョウのハチ」は高知県出身の作家でジャーナリストの門田 隆将さんが文章を、絵本作家の松成真理子さんが作画を手掛け、高知市のオーテピア5階の高知みらい科学館に絵本の原画18点を展示しています。1941年、太平洋戦争直前の中国で県出身の兵士が子どものヒョウ