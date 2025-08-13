“熱闘甲子園ドラマ”『あの夏に、夢中。』のエピソード「君がくれた歌」から、母役の南野陽子と高校生の娘役・田中美久の“親子”2ショットが公開された。『あの夏に、夢中。』は、高校野球にまつわる夏の主役たちの実話を基に描く、ショートドラマのシリーズ。全国から集まった数々のエピソードの中から、「新聞紙弁当」「白線越しの夏」「君がくれた歌」「縁の下の女神」の4つの物語を届ける。1つ目のエピソード「新聞紙