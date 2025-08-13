¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Galileo Galilei¤Î´ä°æ°ê¿Í¡Ê34¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£8·î9Æü¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¡¢¼þ°Ï¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ·èÃÇ¡×²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Î½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤¿»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿´ä°æ°ê¿ÍGalileo Galilei¤Ï9Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¤¤Î¤Á¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸ø¼°X¤Ç¡Ö¡Ú½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¡×¤È¤·¡¢¡ÖGt.´ä°æ°ê¿Í¤Ï