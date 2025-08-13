お笑い芸人、大西ライオン（45）が13日、完全個室・月額会員制のシミュレーションゴルフ店「大西ライオンゴルフParty Lounge」プレオープン記念取材会に出席した。ティーチング資格も持ち、YouTubeチャンネルも人気のゴルフ好き芸人として知られており、ゴルフ界のために「何かできないか」と思い立ち、室内ゴルフ店のプロデュースに着手。個室空間でプライベートを保ちながら最大8人まで利用でき、飲食物も持ち込み自由。大西や