隅田杏花（29）が13日、X（旧ツイッター）を更新し、24年3月に結婚した一般男性との間の第1子出産を発表した。「先日、無事に第一子を出産しました。母子共に健康です。退院し、家族3人での新しい生活が始まりました。小さいけれど大きな存在。自分がどうなっても絶対に幸せになって欲しい。そんな存在と出会えたこと、奇跡だと思っています。この子がたくさんの愛に包まれて過ごせるように母頑張ります！」とつづった。隅田は17年