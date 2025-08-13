敵地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。9回の第5打席で4試合連続となる勝ち越しの43号を放った。米実況席も衝撃を伝えていた。5-5で迎えた9回。高めに入ったカットボールを完璧に捉えた。打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123メートル）の一発。打った瞬間に大谷は確信した。右手を上げてガッツポーズ、ドジャース