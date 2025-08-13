画像は少年ジャンプ＋「愛と人魚姫」（https://shonenjumpplus.com/episode/17106567267988285783）より 【愛と人魚姫】 8月13日連載開始 集英社は8月13日、ぎざねこ氏によるマンガ「愛と人魚姫」の連載を少年ジャンプ＋にて開始した。 本作は魚を調理することを愛情表現とする主人公・潮と、人魚が織りなすラブコメディ。かつて祖父たちが交わした約束により、潮と人魚は結婚する