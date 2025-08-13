長岡市のケーキ・パン製造販売業者「山忠製菓リェヴル」が自己破産申請の準備に入ったことがわかりました。民間の信用調査会社・帝国データバンク長岡支店によると、「山忠製菓リェヴル」は1968年創業。天然酵母を使い、体に優しいケーキやパンの販売で地元の主婦層から人気を得ていました。一時は本店に加え「Lievre古正寺店」を運営。2007年7月期には7600万円の売上高を計上しました。しかし競合の激化などに