お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が、12日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、女優の二階堂ふみ（30）とお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザー（41）の結婚発表に驚きを口にした。リスナーからのメールで話題が上がると、まずは相方・田中裕二が「びっくりした〜」と異色カップルの誕生に驚きを口にした。すると、太田は「『サンジャポ』に出てて、何も言わないんだよな