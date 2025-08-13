第１０７回全国高校野球選手権大会の第８日（１３日）第３試合は九州王者の神村学園（鹿児島）が創成館（長崎）の前に０―１と零封負けを喫した。相手先発・奥田（３年）の前に６回までノーヒット。横手投げからの緩いストレートとスライダーにタイミングが合わず、打開策が見つからない。７回には粘投していたエース早瀬（３年）がまさかの暴投で１点を失い、その後は２番手のエース森下（３年）にしてやられた。夏の甲子園で