¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥Ëー¡¦¥é¥ó¥É¥ì¥¹¡ÊSonny Landreth¡Ë¤¬¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¸ø±é¤ò10·î18Æü¡¢20Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Ãç°æ¸Í¡ÈCHABO¡ÉÎï»Ô¡§¸Å°æ¸Í¡¢RC¡¢ÎïÍö¡Ä¥®¥¿ー¤òÃÆ¤­²Î¤¦¤³¤È¤ÇËÂ¤¬¤ì¤¿½Ð²ñ¤¤¡Öº£°æÃÒ»Ò ¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¤È²á¤´¤·¤¿µ­²±¡×Vol.2¡Ë ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥®¥¿ー¤È¤¤¤¦³Ú´ï¤Î²ÄÇ½À­¤ò³ÈÄ¥¤·Â³¤±¤ë¥µ¥Ëー¤¬¡¢¥½¥í¥»¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤â¤Ê¤ª¿Ê