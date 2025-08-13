韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』、第3話と4話で放送された8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」の集合写真が届いた。【映像】伝説のステージ！アベンジャーズチームのaespa『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形