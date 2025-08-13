ホクリヨウがこの日の取引終了後、２６年３月期の単独業績予想について、売上高を２０６億１０００万円から２１３億３０００万円（前期比１０．０％増）へ、営業利益を２１億６０００万円から２９億２０００万円（同５１．６％増）へ、純利益を１４億８０００万円から２０億６０００万円（同５．６％減）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を５０円から７０円（前期７０円）へ引き上げた。 昨年秋以降の鳥インフルエン