13Æü17»þ¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÆüÃæ¼è°ú¤ÎÀ¶»»ÃÍÈæ80±ß¹â¤Î4Ëü3450±ß¤Ç´ó¤êÉÕ¤¤¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü3274.67±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï175.33±ß¹â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹