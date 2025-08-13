¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥¿¡¼¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÆüËÜ½é¤Î´ú´ÏÅ¹¤¬14Æü¡¢¸¶½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ëtimelesz¤Î¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤È¡¢¥É¥é¥³¡¦¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤¤ò±é¤¸¤ë¥È¥à¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Î¾¾Åç¤µ¤ó¤Ë¡¢¥È¥à¤µ¤ó¤«¤é³Û±ï¤ËÆþ¤ì¤é