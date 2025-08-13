カラスのふんによる被害が後を絶たない金沢市中心部で、新たなカラス撃退作戦が始まりました。果たして効果はあるのでしょうか…？8日の夜、金沢市の繁華街、武蔵ヶ辻から香林坊にかけてのおよそ1キロの区間で、街路樹や電線に向かってライトが照らされました。街路樹などで寝ているカラスに明かりを当て、街中から追い払おうとしています。記者リポート「今、たくさんのカラスが街路樹から飛び立ちました」市から委託を受けた業者