2PMのウヨンが、ソウルで約7年ぶりとなる単独公演を開催し、ファンと交流する。【写真】ウヨン、“色香爆発”のビジュアル所属事務所JYPエンターテインメントは8月13日、ウヨンの公式SNSに「2025 Jang Wooyoung Concert 'half half'」のポスターを公開した。これによると、ウヨンは9月27日・28日の2日間、ソウル・広津区（クァンジング）のYES24ライブホールで計2回のソロコンサートを行う。公開されたポスターには、昼と夜の対照