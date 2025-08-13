【新華社本渓8月13日】中国遼寧省本渓市の鳥類保護ボランティア、曹大宇（そう・だいう）さんは午前5時ごろ、同市を車で出発し、省内各地の野山や農地、湖、湿地の巡回に向かった。鳥類保護活動に参加して今年で15年目を迎える曹さんは、地元の人々から親しみを込めて「鳥のお父さん」と呼ばれている。長年にわたる保護活動で曹さんの耳は鍛えられた。少し鳴き声を聞けば、鳥の種類だけでなく、その鳥がけがをしているかどうか