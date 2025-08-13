12日の試合後のお立ち台に上った巨人・森田(左)と岸田(C)産経新聞社巨人は8月12日の中日戦（東京ドーム）に5-0の完封勝利。プロ2度目の先発だった森田駿哉が中5日の登板で、7回無失点の力投。バッテリーを組んだ捕手の岸田行倫も、追加点となるホームランで援護した。【動画】最後はフォークで！7回無失点の快投を見せた森田の投球シーン着々と「打てる捕手」として、足場を固めている。岸田は2点リードの3回、二死二塁から中