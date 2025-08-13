映画『ホーム・アローン』で大ブレイクを果たし、日本でもカルキン坊やとして愛されたマコーレー・カルキン。1990年公開のオリジナル版よりも、1992年に公開された続編『ホーム・アローン2』の方が断然好きだと答えた。その理由はギャラだそう。【写真】『ホーム・アローン』“あの頃”とその後の姿を見比べこの度トーク番組『Hot Ones（原題）』に出演したマコーレーが、ホストから自身が出演した『ホーム・アローン』2作品の