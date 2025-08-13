防衛省は、海上自衛隊の護衛艦がイギリスの空母に対して、安全保障関連法に基づく「武器等防護」を行ったと発表しました。イギリス軍への実施は初めてです。防衛省によりますと、今月4日から12日に西太平洋で行われたイギリスやアメリカ、オーストラリアなどとの共同訓練の期間中、空母「プリンス・オブ・ウェールズ」などイギリス軍の艦船に対し、護衛艦「かが」と「てるづき」が警護を行ったということです。「武器等防護」は平