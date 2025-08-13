侍ジャパントップチームの井端弘和監督が兼任して率い、１７日に台湾・台南で開幕する「第１２回ＢＦＡＵ１５アジア選手権」に出場する野球のＵ１５日本代表が１３日、神奈川県内のグラウンドで東海大相模と練習試合を行い、延長８回タイブレークの練習を含めて、９―１８で敗れた。今夏の神奈川大会で準優勝した３年生のメンバーが中心の東海大相模と戦った井端監督は「（２回に）５点取ったときは勝てるのでは、と望みを