Âç²ñÂè£¸Æü¤Î£±£³Æü¡¢Âè£³»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤ÀÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¼¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×¤ÈÀ¸ÅÌ¤é¤ËÂçÀ¼±ç¤òÂ¥¤¹±üÅÄ½¤»Ë¹»Ä¹¡Ê£µ£³¡Ë¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê»Ñ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤¬¹»Ä¹¤ÎÌòÌÜ¡×¤È¹Í¤¨¡¢Éô³èÆ°¤¬Á´¹ñÂç²ñ¤Ê¤É¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£²£°Ç¯Á°¤«¤é²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¤ÏÄ¹ºêÂç²ñ½éÀï¤«¤éÁ´»î¹ç¤Î±þ±ç¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£ÇØÃæ¤Ë¡Ö¹»Ä¹¡×¤ÈÂç¤­¤Ê»ú¤Ç»É½«¡Ê¤·¤·¤å¤¦¡Ë¤¬Æþ¤Ã