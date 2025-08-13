日本野球機構（NPB）は13日の公示を発表。楽天は泰勝利投手を1軍登録しました。泰投手は2021年ドラフト4位で神村学園高から入団した21歳左腕で、1軍登板はまだありません。2023年の3月にトミー・ジョン手術を受けると、リハビリを経て昨季実戦復帰。今季はファームで32試合にリリーフ登板し防御率2.15で、イ・リーグトップの27セーブをマークしています。泰投手は7月20日に行われたフレッシュオールスターゲームに出場しており、イ