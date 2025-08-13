エックスモバイルは、新生ミュゼプラチナムとコラボしたモバイル「ミュゼモバイル」の提供を開始した。「ミュゼモバイル SIM」と「ミュゼモバイル Wi-Fi」の2つのプランが用意されている。 1GB／月715円～の「ミュゼモバイル SIM」 料金プランのひとつ「ミュゼモバイル SIM」は、新生ミュゼプラチナムの全身脱毛1回がセットになった契約プランを110円から用意。全国の「どこでもミュゼ」登録店舗で新生ミュゼプラ