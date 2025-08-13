アップルは、サブスクリプション型ゲームサービス「Apple Arcade」に「Jeopardy! Daily」、「マイ・トーキング・トム フレンズ＋」の合計2つの新作タイトルを追加する。追加日は9月4日。 Jeopardy!Daily（Frosty Pop Games） 新たに追加されるゲームは、「Jeopardy! Daily」、「マイ・トーキング・トム フレンズ＋」の2つ。「Jeopardy!Daily」は、クイズ番組のスピリットのApple Arc