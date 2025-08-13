WOLF HOWL HARMONYが、今年で15周年を迎える東南アジア最大級の野外音楽フェスティバル＜BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL 15＞に初出演することが発表された。BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVALは、毎年12月、雄大な自然に囲まれたタイ・カオヤイで開催される国民的音楽イベント。タイ国内のみならず世界各国から100組以上のアーティストが集結し、毎年2日間延べ10万人以上の観客を動員している。15周年の節目を迎える今年は、「ม