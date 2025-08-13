Image: Gargantiopa / Shutterstock.com AI企業のPerplexityが、GoogleにWebブラウザ「Chrome」の買収オファーをかけていると、ウォール・ストリート・ジャーナル紙（WSJ）が報じました。買収提示額は345億ドル、日本円で約5兆円。ただし、この買収成立はかなり望み薄。なぜならPerplexity自身の時価総額が180億ドルしかないからです。Googleの親会社Alphabetは現在、独占禁止法の観点から米