¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï13Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬Æ±Æü¥É¥¤¥Ä¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¤ÊÆ¼óÇ¾¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¹ç¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£