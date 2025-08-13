米ロサンゼルス地域で、覆面をかぶった窃盗団が玩具店から約7000ドル相当のぬいぐるみ「ラブブ（Labubu）」をすべて盗み出しました。ロサンゼルス警察当局によると、この事件は8月6日早朝、ロサンゼルスの東に約29キロ離れたラプエンテ市の店舗で発生しました。窃盗犯は盗難車両のトヨタのピックアップトラック「タコマ」を使用しており、この車両はその後発見されました。事件は現在も捜査中で、詳細は明らかにされていません。「