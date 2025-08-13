¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Ë­ÉÙ¤Ç¡¢¹¹Ç¯´ü¥±¥¢¿©ºà¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ø¤·ÂçÆ¦¡£¤½¤³¤Ë¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¤ª¿Ý¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥Þ¥ê¥Í¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁÇºà¤Î´Å¤ß¤¬°ú¤­Î©¤Á¡¢±ÉÍÜ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤È¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¤Ë¤Î¤»¤Æ¤â¡¢¥µ¥é¥À¤ËÅº¤¨¤Æ¤â¡£ËèÆü¤Î¿©Âî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¾ïÈ÷ºÚ¤Ç¤¹¡£¡ØÂçÆ¦¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Þ¥ê¥Í¡Ù¤Î¥ì¥·¥ÔºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë¾ø¤·ÂçÆ¦¡Ä¡Ä2¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó200g¡Ë ¥Ä¥Ê´ÌµÍ¡Ê70gÆþ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä1´Ì ¥Ô¡¼¥Þ¥ó