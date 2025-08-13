世界中で愛されているLANEIGE（ラネージュ）のリップスリーピングマスクに、心ときめく新定番フレーバー「ショートケーキ」が仲間入り♡バニラケーキ、ストロベリークリーム、フレッシュベリーの甘く重なる香りが、唇のケアタイムを癒しのひとときに変えてくれます。全国販売に先駆け、ロフトやQoo10での先行発売も実施。スイーツのようなケアアイテムで