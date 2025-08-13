味の素冷凍食品は8月10日、高タンパク質が特徴の餃子・焼売や電子レンジ対応のチーズリゾットなど、家庭用冷凍食品の新商品6品とリニューアル品4品を全国で発売した。発売に先立ち、都内で行われたメディア向け試食会の様子をレポートする。開発担当者自らが商品の開発背景やこだわりをプレゼン■ニンニク風味が前面に出た「ザ★」シリーズの「から揚げ」「自宅で外食品質を楽しめる」をコンセプトとする「ザ★」シリーズの「から