石破茂首相、韓国の李在明大統領日本政府は13日、韓国の李在明大統領夫妻が今月23〜24日の日程で来日すると発表した。6月に李氏が大統領に就任してから初めての来日。23日に石破茂首相との会談に臨み、日韓関係の安定的発展に向けた協力を確認する。両氏は首脳が相互往来する「シャトル外交」の推進で一致しており、その第1弾となる。夕食会も開催する。今年は国交正常化60周年の節目に当たる。会談では、両国がパートナーとし