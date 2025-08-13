１０日に肺炎のため８１歳で死去した元サッカー日本代表ＦＷ釜本邦茂さんの告別式が１３日、大阪・吹田市の公益社千里会館式場で営まれた。日本サッカー協会名誉会長の田嶋幸三氏、メキシコ市五輪で同僚だった横山謙三氏、親交の深かった俳優・松平健氏が弔辞を務めた。また釜本さんが９３、９４年にＪリーグ発足時にＧ大阪監督をつとめた際、中心選手だった礒貝洋光氏も参列。「安らかに、静かに眠ってください。これしかないで