µÈÀîÁª¼ê³èÌö¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡ÄÅÄ¤ó¤Ü¤ÈÍñ¡©ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨½é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤·¡¢²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷¤È¾¡Éé¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤ÎÆÃ½¸¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÈÀîÁª¼ê¤Î¼éÈ÷¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄ¤ó¤Ü◼️µÈÀîÁª¼ê¤Î³èÌö¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡ÖÅÄ¤ó¤Ü¥Î¥Ã¥¯¡×´ôÉì¸©±©Åç»Ô¤Ë3¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢·»¤Î±Æ¶Á¤Ç4ºÐ¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿µÈÀîÁª¼ê¡£¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÉã¡¦¹¥