元EXILE MAKIDAI、「高級外車」と並んだ姿が「カッコイイ！」と話題日本のダンス＆ボーカルグループ「EXILE」元メンバーで、現在俳優やパフォーマーとして活躍するMAKIDAIさんが自身のインスタグラムを更新。イタリアの高級自動車メーカー「マセラティ」のオープンカーとの2ショット写真を公開しました。MAKIDAIさんが2ショット披露した「高級外車」とは（Photo：時事）【画像】超カッコイイ！ 「MAKIDAI」×「高級車」の姿を