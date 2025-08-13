元テニスプレーヤーの伊達公子さん（54）が13日までに自身のインスタグラムを更新。涼しげな浴衣姿のショットを公開した。「浴衣プライベートで着る機会があり」と白と紫の浴衣に身を包んだショットを投稿。「浴衣もっと着たくなった。いろんな浴衣を見ながら帯を選んだりするのもまた楽しい！」とつづり、「お着物は大好きで、一時期は自分で時間はかかるものの着ていた時期もあったけどすっかり忘れちゃった」と着付けは呉