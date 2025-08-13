AIを使った大腸検査の補助システムの画面。ポリープと思われる部分を四角で囲って医師に示す（森悠一オスロ大教授提供）大腸内視鏡検査で医師が普段からAIの助けを借りていると、AIを使わず検査した際にポリープの一種「腺腫」の発見が約20％減るとの研究をポーランドなどの国際チームが13日、英医学誌ランセット関連誌に発表した。約2200人分の検査データを分析した。内視鏡で腺腫を発見、切除すると、がんが予防できることが