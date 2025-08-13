１３日の東京株式市場は主力株を中心に強気優勢の地合いが続き、日経平均は大きく水準を切り上げ連日で史上最高値を更新した。 大引けの日経平均株価は前営業日比５５６円５０銭高の４万３２７４円６７銭と大幅高で６日続伸。プライム市場の売買高概算は２３億９６５４万株、売買代金概算は６兆３３３６億円。値上がり銘柄数は９４６、対して値下がり銘柄数は６１１、変わらずは６５銘柄だった。 前日の米国株市場では